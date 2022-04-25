إعادة مواجهة مصر والسنغال.. رئيس اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل إلى كأس العالم وليس إعادة المباراة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري، عن مفاجأت جديدة في ملف إعادة مباراة مصر والسنغال، في إياب الجولة الحاسمة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".

وكان الاتحاد المصري قد تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل إعادة المباراة مصر والسنغال، في أعقاب الأحداث التي شهدتها المواجهة، من استخدام الجمهور لليزر، بجانب إلقاء زجاجات المياه على اللاعبين.

وقال علام، في تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان" عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، إنهم لم يطلبوا إعادة مباراة مصر والسنغال، "بل التأهل مباشرة لكأس العالم".

وأوضح رئيس الاتحاد المصري أن هناك بعض التجاوزات التي جرى الاستناد عليها في الملف المقدم للجنة التظلمات، مشيرًا إلى أن الجبلاية طلبت التأهل مباشرة.

وأشار علام إلى أنهم ينتظروا قرار الفيفا، قبل الذهاب للمحكمة الرياضية، متسائلاً: "لماذا لا تعاد المباراة، ووارد أن تحتسب النتيجة لهم؟"، لافتاً إلى أن الأجواء لم تكن أجواء تقام فيها مباريات كرة القدم.

وأكد رئيس الجبلاية أنهم يبحثوا عن حق المنتخب المصري وسيواصلوا الأمر، موضحًا أن البطولة في نوفمبر ولا يزال الأمل موجوداً في تأهل الفراعنة وهم متمسكون به حتى النهاية.

وكشف علام أنه كانت هناك محاولة اعتداء على محمد صلاح من قبل أحد الأشخاص السنغاليين، مشيرا إلى أنهم يملكون فيديو خاص بالأمر.

وأضاف جمال علام: "خلال التدريبات تواجد الجمهور السنغالي، وهاجموا لاعبين، هذا بجانب عدم حجز الفندق الأقرب للملعب الذي استضاف المباراة، بسبب حجز المنتخب السنغالي»، مشددا على أنه «كان هناك هجوم من الجمهور السنغالي على حافلة المنتخب قبل الدخول لملعب المباراة".

وكان إيهاب جلال قد اتفق مع مسئولي اتحاد الكرة على توقيع عقود تدريب المنتخب بشكل رسمي فور انتهاء مهمته مع فريقه بيراميدز ومواجهتي مازيمبي .

ومن المقرر أن يوقع إيهاب جلال على عقود تدريب المنتخب خلال اليومين المقبلين وسيتم عقد مؤتمر صحفي لتقديمه بشكل رسمي لوسائل الإعلام.

واتفق مسئولو اتحاد كرة القدم مع إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على توقيع عقد بين الطرفين لمدة عامين .

وأنهى مسئولو اتحاد الكرة التفاصيل الكاملة بشأن العقد مع إيهاب جلال بعد أن تم الاتفاق على التوقيع لمدة عامين مع وجود بند يسمح برحيل المدير الفني حال الإخفاق في التأهل إلى منافسات كأس الأمم الإفريقية المقبلة .