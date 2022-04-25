شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمباراة سموحة والمقاصة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى وطارق حجاج، المديران الفنيان لسموحة ومصر المقاصة، تشكيل فريقهما للمباراة التي تجمعهما في التاسعة ونصف مساءً ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدورى العام.

وجاء تشكيل سموحة كالتالى:

في حراسة المرمى: عمر صلاح.

في خط الدفاع: رجب نبيل، ومحمد شكرى، وشريف رضا، ومحمد حكم.

في خط الوسط: محمد كناريا، أحمد حمص، مصطفى الخواجة، صديق أوجولا

في خط الهجوم: مروان حمدي، عبد الكبير الوادي.

بينما جاء تشكيل المقاصة كالتالى:

محمد مجدي في حارس المرمى.

الدفاع: علي فتحي، أحمد صبيحة، على المصرى، محمود فهمى.

خط الوسط: كريم حلاوة، جون أفيرى، منعم، محمد أمو

الهجوم: هشام حافظ، سعيد الونش.

ويلتقى سموحة في التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين، مع مصر المقاصة على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى المصرى.

يحتل سموحة يحتل المركز الرابع برصيد 23 نقطة من 14 مباراة، جمعها من الفوز في 6 مباريات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مباريات، سجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلوا 17 هدفا.

ويحتل مصر المقاصة المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 10 نقاط من 15 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 7 مواجهات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلوا 17 هدفا.