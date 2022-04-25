شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة فى بطولة الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موعد مباراة الأهلي القادمة سيكون فى التاسعة والنصف مساء بعد غد، الأربعاء، حيث يلعب المارد الأحمر مع طلائع الجيش فى بطولة الدوري الممتاز.

وحصل الأهلي على راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة عقب العودة من المغرب ظهر أمس الأول، السبت، على متن طائرة خاصة، بعد مباراة الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم، الاثنين؛ استعداداً للعودة إلى مباريات بطولة الدوري التى يستأنف مشاركته فيها بمواجهة الطلائع ثم يلعب مع سيراميكا.

كما يستعد النادي الأهلي لخوض منافساته فى بطولة الدوري الممتاز بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وتأهل الأهلي لنصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل الإيجابي أمام الرجاء المغربي بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، بعدما سبق وفاز الأهلي على الرجاء بهدفين لهدف في مباراة الذهاب التى أقيمت باستاد الأهلي والسلام الأسبوع الماضي.

ويلعب الأهلي مع طلائع الجيش وسيراميكا يومي 27 و30 أبريل الجاري في الدوري الممتاز ثم يلعب مع وفاق سطيف فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أحد يومى 6 أو 7 مايو المقبل بالقاهرة، على أن تقام مباراة العودة بعدها بأسبوع فى الجزائر.