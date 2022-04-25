الامارات | لابا ورحيمي.. ثنائي "عيناوي" لا يُخطئ طريق الشباك

شكرا لقرائتكم خبر عن لابا ورحيمي.. ثنائي "عيناوي" لا يُخطئ طريق الشباك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم فريق العين مستويات مميزة، في كأس رابطة المحترفين، واستطاع أن يضرب موعداً كبيراً أمام شباب الأهلي في النهائي، الذي يقام في الرابع من مايو المقبل، على ستاد محمد بن زايد، ليصل العين، للمرة الثالثة في تاريخه، لنهائي كأس الرابطة؛ علماً بأنه توّج باللقب في أول نسخة في موسم 2008-2009.

وقالت رابطة المحترفين الإماراتية إن أكثر من لاعب في فريق العين برز خلال منافسات البطولة، في ظل التجانس والتناغم الذي يلعب به عناصر الفريق، تحت قيادة سيرجي ريبروف المدير الفني؛ الذي أوجد توليفة متنوعة من المهارات الفنية، ظهرت بشكل مميز كمنظومة جماعية.

ومن بين أبرز اللاعبين، الذين ظهروا بمستوى لافت للنظر مع العين، في كأس الرابطة هذا الموسم؛ الثنائي لابا كودجو وسفيان رحيمي، الأول يجيد لغة الأهداف، والثاني متميز في السرعات والمهارات المتنوعة، بالإضافة لإجادته صناعة الفرص، كما برز اسم ثالث لا يقل جودة عن الثنائي، وهو خوانكا، الذي قام بصناعة ـ10 فرص لزملائه.

أرقام لابا كودجو

4 مباريات

174 عدد دقائق اللعب

3 أهداف

6 تسديدات منها 3 على المرمى

3 صناعة فرص



أرقام سفيان رحيمي

5 مباريات

320 عدد دقائق اللعب

هدف

11 تسديدة منها 5 على المرمى

5 صناعة فرص

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news