شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعد محمد عواد بالفرصة فى الوقت المناسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد البرتغالى جيسفالدوا فيريرا، المدير الفنى للزمالك، محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض بفرصة اللعب بشكل أساسى مع الفريق خلال الفترة المقبلة، مطالباً إياه بالتركيز والتدريب الجيد حتى تأتى له الفرصة.

وأكد فيريرا لعواد أنه يعتمد دائما على جميع اللاعبين فى قائمة الفريق، وأنه ليس لديه لاعب أساسى وآخر احتياطى، ويشترط تركيز جميع اللاعبين حتى يكونوا على أتم الاستعداد فى الوقت المناسب، وهو ما تفهمه الحارس الذى أكد لمدربه أنه سيكون عند حسن الظن فى أى وقت يحتاجه فيه.

يذكر أن الزمالك يحاول تدعيم مركز حراسة المرمى فى الموسم المقبل بالتعاقد مع حارس مرمى قوى بجانب محمد أبو جبل ومحمد عواد لتدعيم هذا المركز فى ظل غموض موقف أبو جبل حتى الآن .

فى السياق ذاته، رشح بعض الوكلاء محمود جاد، حارس مرمى إنبي، للانضمام للزمالك حال فشل عودة محمد صبحى من فاركو، والذى ينص تفعيل بند شراء الحارس الدولى الذى نجح فى فرض اسمه كأحد أفضل حراس المرمى فى الكرة المصرية فى الوقت الحالى.

ويرغب مسئولو الزمالك فى التعاقد مع حارس مرمى ثالث يكون بجانب محمد أبو جبل ومحمد عواد ويكون فى نفس مستواهما الفنى، ويهدد مشاركتهما فى حماية عرين الفريق الأبيض، ويكون وسيلة ضغط كبيرة عليهم، وفى حالة ابتعاد أحد أو الاستعانة به يستطيع سد الفراغ.