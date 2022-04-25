شكرا لقرائتكم خبر عن الدقائق الأولى "عقدة" الأندية المصرية فى المباريات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أداء باهت قدمته الفريق المصرية فى البطولات الأفريقية خلال المسابقات المختلفة، سواء أندية أو منتخبات، ولم يتبق سوى النادى الأهلي فقط ممثلاً لمصر فى بطولات الكاف، وبالتحديد فى دوري أبطال أفريقيا، بعد خروج الزمالك من ذات البطولة، وكذلك خروج بيراميدز والمصرى من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أما المنتخب الوطني فخسر بطاقة التأهل لكأس العالم فى قطر 2022، بعد الخسارة بركلات الجزاء الترجيحية أمام السنغال فى الدور الفاصل والمؤهل للمونديال.

الدقائق الأولى كانت العنصر المشترك فى تأزم موقف الفرق المصرية، وكان الهدف الذى استقبله النادي المصري فى الدقيقة السابعة من عمر مباراته أمام نهضة بركان فى إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية سبباً فى وداع الفريق البورسعيدى للبطولة وتأهل الفريق المغربي بمجموع المباراتين بسبب أفضلية الهدف الذى أحرزه خارج أرضه، بعدما جاء مجموع المباراتين بنتيجة 2/2.

أمام النادي الأهلي، فعلى الرغم من تأهله لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، إلا أنه استقبل هدفاً فى مباراة العودة أيضاً أمام الرجاء المغربي فى الدقيقة الخامسة، كاد ينهى طموحات المارد الأحمر وجماهيره فى التأهل، لولا تدارك لاعبى الفريق للخطأ ليعودوا بتسجيل هدف قبل نهاية الشوط.

أما المنتخب الوطني فاستقبل هدفاً فى الدقيقة الثالثة من عمر مباراته أمام السنغال في إياب الدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم، ليتعادل فى النتيجة مع أسود التيرانجا ويلجأ المنتخبان لركلات الجزاء التي رجحت كفة السنغال.

وأخيراً كاد يستقبل بيراميدز هدفاً مبكراً أيضاً في لقاء الإياب أمام مازيمبي بربع نهائي الكونفدرالية بعدما احتسبت عليه ركلة جزاء في الدقيقة 15، وعلى الرغم من تصدي شريف إكرامي لها، ألا أن الفريق خسر بعد ذلك بهدفين نظيفين ليودع البطولة من ربع النهائي.