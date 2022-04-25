شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة تفصل الأهلى والاتحاد عن نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب فريق كرة السلة بالنادى الأهلى من التأهل للدورالنهائى من بطولة دورى سوبر كرة السلة رجال، بعد الفوز على الجزيرة 2\0 فى الجولتين الأولى والثانية بنصف نهائى الدورى.

كما اقترب الاتحاد السكندرى أيضاً بعد التغلب على الزمالك 2\0، حيث فاز الفريق السكندرى فى المباراتين التى جمعتهما بنفس الدور، وحال فوز الاتحاد والأهلى فى المباراة الثالثة المقرر لها غدا، الثلاثاء، يصعدن لنهائى للمنافسة على اللقب.

وتقام المباريات بنظام best of 5 ، والفريق الفائز فى 3 مباريات يصعد للدور التالى.

وفاز الأهلى على الجزيرة بنتيجة 61\80 فى الجولة الأولى ، و 62\76 فى الجولة الثانية ، و تغلب الاتحاد على الزمالك بنتيجة 53\97 فى الجولة الاولى ، و 73\68 فى الجولة الثانية .