الامارات | استقالة مدير مركز التكوين في نادي مرسيليا

شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة مدير مركز التكوين في نادي مرسيليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي مرسيليا صاحب المركز الثاني في الدوري الفرنسي لكرة القدم الإثنين في بيان صحافي أن مدير مركز التكوين التابع للنادي المتوسطي المغربي ناصر لارغيت استقال من منصبه "لأسباب شخصية".

وكتب النادي في بيانه أن لارغيت (63 عاماً) أعلن أنه "أبلغ فريقه هذا الصباح بأنه سيستقيل من مهامه وسيغادر النادي الأسبوع المقبل لأسباب شخصية".

واستلم لارغيت الذي كان مسؤولاً عن مركز التكوين في مرسيليا منذ نحو ثلاث سنوات، قيادة الفريق الأول لفترة وجيزة بين استقالة البرتغالي أندريه فيلاش بواش (فبراير 2021) والتعاقد مع الأرجنتيني خورخي سامباولي (مارس 2021).

وأوضح النادي أنه يعمل على "الخطوات التالية التي ستجعل من الممكن مقاربة مستقبل التكوين بشكل أفضل".

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