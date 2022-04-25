اتحاد الكرة يتفق مع طاقم أجنبي لمباراة الأهلي والطلائع .. وتجهيز بديل مصري

الشارقة - اميمة ياسر - توصل اتحاد الكرة لاتفاق مع طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة الأهلي وطلائع الجيش المقرر لها بعد غداً الأربعاء في الدوري الممتاز.

ويعد طاقم التحكيم الأوروبي من الفئة الأولي ولكن ليس من الدول الخمسة التي كان قد طلب منهم الأهلي استقدام الحكام الأجانب ، كما جهز اتحاد الكرة طاقم تحكيم دولي محلي ليكون بديلاً في حالة الظروف الطارئة

وكان اتحاد الكرة قد أرسل خطابا إلى الأهلي رداً فيه على طلبات النادي في مكاتبة الأمس. وجاء رد الاتحاد بالآتي:

* اعتذارات الاتحادات الأوروبية الخمسة (الإنجليزي – الإسباني – الألماني – الإيطالي - الفرنسي) المذكورة في خطابكم عن عدم إيفاد حكام أجانب لإدارة مباراتي الأهلي مع كل من طلائع الجيش وسيراميكا كما وردت إلينا، بسبب انشغال حكام تلك الدول في الوقت الحالي بإدارة مسابقاتهم المحلية والتي وصلت لأدوارها النهائية.

* اعتذارات الاتحادات الأوروبية الخمسة مؤقتة، وليست دائمة، ويُمكننا معاودة التواصل معهم مرة ثانية للاستعانة بحكامهم.

* إزاء تمسك ناديكم في خطاب الأمس بإسناد مباراتي الأهلي مع طلائع الجيش وسيراميكا إلى حكام من هذه الدول على وجه التحديد.. لم نمانع في ذلك ولكنه يتعذر الآن نظرًا لضيق الوقت.

* رابطة الأندية هي المنوطة بجدول الدوري، وننتظر موافاتنا منكم بالمباريات اللاحقة التي يحتاج فيها الأهلي إلى حكام أجانب عند تلقيكم المواعيد المتبقية من جدول الدوري من الرابطة.