شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن كارتون.. ثريا محمد لاعبة السلة: "أتابع توم آند جيرى لأنه كوميدى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشخصيات الكرتونية ليست دائما سخرية أو وهمية من خيال المؤلف، ولكن تقدم رسائل لكل من يشاهدها سواء أطفال أو كبار، وهو ما يظهر من تأثيرها على بعض من يشاهدها ويتابعها.

نقدم لكم حلقات "كابتن كارتون" ليكشف النجوم عن أكثر الشخصيات الكرتونية التى تشبههم إلى حد كبير، من حيث الشخصية وطريقة التفكير والأسلوب والأهداف.

نجمنا اليوم فى كابتن كارتون هى ثريا محمد لاعبة كرة السلة بالنادى الأهلى، والملقبة بـ"كليوباترا السلة" من جانب الاتحاد الدولى.

قالت ثريا محمد، إن أكثر شخصية كرتونية كانت تتابعها وتشاهدها هى توم آند يرى، فى ظل الصراع بينهما والكوميديا فى الحلقات.