شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو فى الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري قبل انطلاق الجولة 16 الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، 3 مباريات فى افتتاح الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز بين سموحة مع مصر المقاصة، وفيوتشر مع الجونة، وأخيرا غزل المحلة مع فاركو.جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2021-2022
أحمد سيد زيزو - الزمالك - 9 أهداف
محمد هلال - البنك الأهلي - 6 أهداف
مروان حمدي - سموحة - 6 أهداف
جوب مابولولو - الاتحاد السكندري - 6 أهداف
بيرسي تاو - الأهلي - 5 أهداف
محمد شريف - الأهلي - 5 أهداف
محمود وادي - بيراميدز - 5 أهداف
جون إيبوكا - إنبي - 5 أهدافالقنوات الناقلة لمباريات الدوري
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الاثنين بالدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.