شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو فى الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري قبل انطلاق الجولة 16 الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، 3 مباريات فى افتتاح الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز بين سموحة مع مصر المقاصة، وفيوتشر مع الجونة، وأخيرا غزل المحلة مع فاركو.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2021-2022

أحمد سيد زيزو - الزمالك - 9 أهداف

محمد هلال - البنك الأهلي - 6 أهداف

مروان حمدي - سموحة - 6 أهداف

جوب مابولولو - الاتحاد السكندري - 6 أهداف

بيرسي تاو - الأهلي - 5 أهداف

محمد شريف - الأهلي - 5 أهداف

محمود وادي - بيراميدز - 5 أهداف

جون إيبوكا - إنبي - 5 أهداف

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الاثنين بالدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.