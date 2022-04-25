شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة قوية فى تدريب الزمالك اليوم.. و3 مجموعات بالفقرة الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية فى منتصف الملعب خلال مران اليوم، الاثنين، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا للقاء المصرى المقبل فى الدوري الممتاز.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك وجهازه المعاون، على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة، كما شرح لهم الأخطاء التى وقعوا فيها خلال التقسيمة لتلافي تكرارها.

كما حرص الجهاز الفني للفريق على تخصيص فقرة للجوانب الفنية خلال مران اليوم، وقسم المدير الفني للزمالك اللاعبين لثلاث مجموعات، وركز على تدريب اللاعبين على استغلال العرضيات والتسديد من خارج منطقة الجزاء وبعض الجوانب الخططية.

فيما عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين فى حضور جهازه المعاون قبل انطلاق تدريب اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة المصري المقبلة في الدورى الممتاز.

وطالب المدير الفني للزمالك اللاعبين بالتركيز استعدادا للمباراة المقبلة من أجل مواصلة الانتصارات بالدوري، ومنح لاعبيه بعض التعليمات الفنية لتطبيقها فى تدريب اليوم.

كما خصص الجهاز الفني للفريق فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم، وتولى أندريه فيليب مخطط الأحمال بالفريق قيادة هذه الفقرة التي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة وسباقات سرعة وقفزا من فوق الحواجز، بالإضافة إلى تدريبات نقل الكرة من لمسة واحدة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الفريق صدارة مسابقة الدوري الممتاز برصيد 35 نقطة جمعها من 15 مباراة.