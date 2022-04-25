شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية الزمالك فى الاتحاد على المائدة الفنية لـ عودة فى المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للمقاولون العرب، بقيادة محمد عودة المدير الفني للفريق، على مراجعة المباريات السابقة لفريق الاتحاد السكندري، وأبرزها مباراة الزمالك، التى أقيمت بالجولة الماضية بالدورى وانتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق السكندري قبل اللقاء المرتقب بين المقاولون والاتحاد.

وأعلن نادي المقاولون العرب حالة الطوارئ داخل قلعة الجبل الأخضر، قبل اللقاء المرتقب للفريق أمام الاتحاد السكندري، والمقرر إقامته غداً الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام، بحثاً عن تحسين النتائج واستعادة العروض القوية للخروج بالفريق من نفق النتائج المظلمة والابتعاد عن مراكز الهبوط.

وأعلن المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، وقف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نظرا لسوء النتائج.

وعقد فتحي جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين أكد فيها توقيع العقوبات ووقف المستحقات وطالب المدير الفني محمد عودة بتجميد بعض اللاعبين المقصرين على أن يقدم المدير الفني تقريرا بالأسماء لاعتماده وتصعيد عدد من الناشئين للاعتماد عليهم الفترة المقبلة.

وأكد المشرف على الكرة للاعبين أن الجهاز الفني مستمر وأن العقوبات المشددة ستطول اللاعبين المقصرين مهما كانت الأسماء في ظل تهاون بعض اللاعبين وأن النادي لن يتوانى عن فرض مزيد من القرارات لاستعادة مكانة الفريق بجدول الدوري.