شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تخطيط الأهلي تطلب تقريراً عن بدر بانون وتطور حالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي تقريراً عن حالة الدولي المغربي بدر بانون، مدافع الفريق، الذى يُعاني من إصابة طويلة منعته من المشاركة فى تدريبات ومباريات الأهلي ومنتخب بلاده منذ قرابة الثلاثة أشهر.

وقرر مسئولو الجهاز الفني للأهلي تأجيل عودة بدر بانون للقاهرة بسبب عدم اكتمال شفائه بشكل تام من تداعيات فيروس كورونا، ومازال اللاعب فى المغرب بعدما منحه الجهاز الفني راحة سلبية منذ شهر يناير الماضي .

ويقوم الجهاز الطبي للأهلي خلال الفترة المقبلة بتقديم ملف طبي للجنة التخطيط بالأهلي يتم فيه توضيح تطورات حالة اللاعب وموقفه من العودة للتدريبات.

ويعاني بانون من مُضاعفات كورونا سببت له التهابات في عضلة القلب فتم استبعاده على أثرها من قائمة منتخب بلاده في أمم أفريقيا الأخيرة بالكاميرون كما تم استبعاده من تدريبات الاهلي طوال الفترة الماضية.

وكان مقثقرر أن يعود بانون مع بعثة الأهلي من المغرب أول أمس ،السبت، عقب خوض مباراة الرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكن الجهاز الفني للأهلي قرر "مد" فترة الراحة التى حصل عليها اللاعب ليستمر في بلاده لحين الخضوع لفحوصات أخرى ومن قم تحديد موعد عودته للأهلي وبدء التدريبات.

وتواجد بانون في مقر إقامة الاهلي بالمغرب خلال مباراة الرجاء التى تعادل فيها المارد الأحمر بهدف لمثله ليتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.