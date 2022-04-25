شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. أول مباراة قمة بحكم أجنبى أٌقيمت عام 1955 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاستعانة بالحكام الأجانب فى إدارة بعض مباريات الدورى المصرى، ليس بأمر جديد على الكرة المصرية، بل إنه بدا منذ عام 1955، أى منذ 67 عاما، وقت كان المشير عبد الحكيم عامر رئيسا لاتحاد الكرة، حيث تم الاستعانة بالحكام الأجانب فى مباريات القمة بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك.

الإنجليزى ماكميلان هو أول حكم أجنبى يتولى إدارة مباراة فى الدورى المصرى بين الأهلى والزمالك، ووقتها انتهت المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما.

وقام ماكميلان بطرد لاعبى الأهلى وقتها صالح سليم وحلمى أبو المعاطى.

وعلى مستوى الحكام العرب، كانت البداية عام 1990 عندما تم الاستعانة بعبد العال الناصرى التونسى الجنسية كأول حكم عربى يتولى إدارة مباراة قمة، وانتهى اللقاء وقتها بفوز الأهلى بهدف.