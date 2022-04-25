شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن؟.. رضا هيكل لاعب طائرة الزمالك: "محشى وحمام وجلاش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يهتم الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية، ولكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان.

كل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره، واليوم سيكون اللقاء مع رضا هيكل نجم فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك، والذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله اليوم فى شهر رمضان الكريم، مؤكدا أنه سيتناول "محشى وحمام وجلاش".

ويتناول هيكل إفطار رمضان بصحبة أسرته، فى حال عدم خوض معسكرات حيث يفضل دائما قضاء أوقاته الروحانية مع أصدقائه وأسرته.

كما يحرص هيكل على قضاء أوقات شهر رمضان فى العبادات، خاصة أنه لديه طقوس وعادات رمضانية دينية واجتماعية مع الأقارب والأصدقاء، فى الشهر الكريم.