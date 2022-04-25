شكرا لقرائتكم خبر عن رضا هيكل يحتفل بكأس مصر على طريقة كلاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل رضا هيكل، لاعب فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك، بلقب كأس مصر الذى حصل عليه الفريق أمس، ليجمع بين الدوري والكأس هذا الموسم، بتغيير صورته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ووضع رضا هيكل صورة لمحمد على كلاى بطل العالم الأسبق فى الملاكمة بعد فوزه علي أحد منافسيه بالضربة القاضية.



رضا هيكل

من ناحية أخرى استقر مسئولو نادى الزمالك على عدم مشاركة فريق رجال الكرة الطائرة فى بطولة أفريقيا المحدد لها شهر مايو المقبل، بسبب لائحة الاتحاد الأفريقى الخاصة باللاعبين.

وتحرم اللائحة فريق الزمالك من الثلاثى "رضا هيكل والمحترفين يوسفانى هيرنانديز وجواوا رفائيل"، خاصة أنه لم يمر على لعبهم مع الفريق 3 أشهر.

ونجح فريق الزمالك فى التتويج بلقب كأس مصر بالتفوق على غريمه التقليدي الأهلى بنتيجة 3/1 ، فى مباراة فاصلة بلاى أوف نهائى كأس مصر لرجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2021/2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وفاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على الزمالك بنتيجة 3/2 فى المواجهة الثانية من بلاى أوف نهائى كأس على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، فى حضور شيكابالا وعمرو زكى لمؤازرة الفريق الأبيض.

وأقيم دور البلاى أوف على يومين ويحصد اللقب الفريق الفائز فى مباراتين، لذلك تم اللجوء لمباراة فاصلة فى ظل فوز الزمالك بالمباراة الأولى والأهلى فى الثانية.

أقيمت المباراة النهائية لبطولة كأس مصر بنظام (البلاى أوف Best of 3)على أن يتوج بالبطولة الفريق الفائز بمباراتين.