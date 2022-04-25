شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعقد جلسة مع اللاعبين.. وفقرة بدنية فى بداية تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع اللاعبين بحضور جهازه المعاون قبل انطلاق تدريب اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة المصرى المقبلة فى الدوري الممتاز.

وطالب المدير الفني للزمالك اللاعبين بالتركيز استعدادا للمباراة المقبلة من أجل مواصلة الانتصارات بالدوري، ومنح لاعبيه بعض التعليمات الفنية لتطبيقها في تدريب اليوم.

كما خصص الجهاز الفني للفريق فقرة تدريبات بدنية فى بداية مران اليوم، وتولى أندريه فيليب مخطط الأحمال بالفريق قيادة هذه الفقرة، التى تضمنت تدريبات بدنية متنوعة وسباقات سرعة وقفزا من فوق الحواجز، بالإضافة إلى تدريبات نقل الكرة من لمسة واحدة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الفريق صدارة مسابقة الدوري الممتاز برصيد 35 نقطة جمعها من 15 مباراة.

من ناحية أخرى دخل مسئولو الزمالك فى مفاوضات جادة مع الاتحاد السكندرى من أجل التعاقد مع هشام صلاح الظهير الأيمن لزعيم الثغر بداية من الموسم المقبل، بعدما طلب فيريرا المدير الفنى للفريق الأبيض ضرورة التعاقد مع ظهير أيمن سوبر.

ويعتمد فيريرا حاليا على التونسى حمزة المثلوثى وحازم إمام على فترات، إلا أن الثنائى لم ينالا رضا المدير الفنى بالشكل الكافى الذى طالب بضرورة التعاقد مع ظهير أيمن سريع ويتقن الكرات العرضية .

ومن المقرر أن يستخدم الزمالك الثنائى المعار حاليا للاتحاد محمود شبانة ومحمد عبد السلام لحسم صفقة هشام صلاح، بحيث يتم تجديد إعارة اللاعبين مع دفع مبلغ مالى للحصول على خدمات اللاعب.

وكان محمد مصيلحى رئيس الاتحاد السكندرى طلب 40 مليون جنيه من أى نادٍ يرغب فى التعاقد مع هشام صلاح، بعدما دخل اللاعب حسابات الأندية الكبرى بالدورى الأهلى والزمالك وبيراميدز.