ميلان يدخل معركة التعاقد مع رياض محرز مدعوما بالعرض البحريني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أبريل 2022

الخليج 365- متابعات

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن ميلان يفكر جديا في التعاقد مع الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، خاصة في ظل قرب استحواذ شركة ”إنفستكورب“ البحرينية على النادي.



ودخلت ”إنفستكورب“ التي تعمل في إدارة الأصول ومقرها البحرين، في محادثات لشراء نادي ميلان، فيما قد تكون أول صفقة استحواذ على فريق إيطالي كبير من قبل مستثمرين من الشرق الأوسط.

وأفاد مصدر مطلع بأن صفقة شراء النادي، بطل أوروبا سبع مرات، من المالك الحالي شركة إليوت ماندجمنت على وشك الاكتمال، ومن المتوقع أن تصل قيمة الصفقة إلى مليار يورو (1.08 مليار دولار) شاملا الديون.