بيان رسمي .. اتحاد الكرة يعتذر للأهلي عن عدم استقدام حكام أجانب

الشارقة - اميمة ياسر - أرسل اتحاد الكرة، اليوم الإثنين، خطابًا رسميًا لمجلس إدارة النادي الأهلي، يخطره فيه برده على طلب استقدام حكام أجانب لإدارة مباريات الفريق الأحمر.

مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، كان قد تقدم في الأيام الماضية، ببيان رسمي لاتحاد الكرة، يخطره من خلاله بطلب استقدام حكام أجانب لمبارياته المقبلة في الدوري.

وتضمن خطاب اتحاد الكرة للأهلي، اعتذار خمس اتحادات أوروبية عن إرسال حكام أجانب وهي (الإنجليزي – الإسباني – الألماني – الإيطالي - الفرنسي) المذكورة في خطابكم عن عدم إيفاد حكام أجانب لإدارة مباراتي الأهلي مع كل من طلائع الجيش وسيراميكا كما وردت إلينا، بسبب انشغال حكام تلك الدول في الوقت الحالي بإدارة مسابقاتهم المحلية والتي وصلت لأدوارها النهائية.

* اعتذارات الاتحادات الأوروبية الخمسة مؤقتة، وليست دائمة، ويُمكننا معاودة التواصل معهم مرة ثانية للاستعانة بحكامهم.

* إزاء تمسك ناديكم في خطاب الأمس بإسناد مباراتي الأهلي مع طلائع الجيش وسيراميكا إلى حكام من هذه الدول على وجه التحديد.. لم نمانع في ذلك ولكنه يتعذر الآن نظرًا لضيق الوقت.

* رابطة الأندية هي المنوطة بجدول الدوري، وننتظر موافاتنا منكم بالمباريات اللاحقة التي يحتاج فيها الأهلي إلى حكام أجانب عند تلقيكم المواعيد المتبقية من جدول الدوري من الرابطة.