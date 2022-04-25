خطاب حاسم من الأهلي لإتحاد الكرة بسبب التحكيم

الشارقة - اميمة ياسر - أرسلت إدارة النادي خطابًا لاتحاد كرة القدم تؤكد فيه على أن الأهلي طلب حكامًا أجانب من أقوى 5 دوريات أوروبية (الإنجليزي – الإسباني – الألماني – الإيطالي - الفرنسي)، وخزينة النادي سوف تتحمل مبالغ كبيرة حتى يحصل على العدالة التحكيمية التي هي حق لكل الفرق المتنافسة.

سبق وأن قام الأهلي بمخاطبة اتحاد الكرة مرات عديدة على مدار العامين الماضيين، للنهوض بمنظومة التحكيم والتصدي للأخطاء التحكيمية المتكررة التي تثير الجدل وتتسبب في حالة احتقان بين الجماهير، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ خطوات فاعلة في هذا الشأن.

أكد النادي في خطابه أيضًا على أنه طلب استقدام هذه النوعية المتميزة من الحكام الأجانب ليكونوا إضافة فنية للدوري المصري ويتم الاستفادة من خبراتهم لتفادي الأخطاء المؤثرة في نتائج المباريات.

وجاء في الخطاب أن الأهلي لم يطلب استقدام حكام أجانب من دولة بعينها، بل أشار في مكاتباته إلى قيام اتحاد الكرة (حسبما يرى) باختيار حكام من أي من الدوريات الخمسة التي تأتي في المقدمة كرويًّا في أوروبا، وذلك لمواجهة أي اعتذارات قد تأتي من بعض هذه الدول.

في ختام خطابه حدد النادي 4 طلبات من اتحاد الكرة:

أولها.. موافاة الأهلي بأسباب اعتذارات الدول الخمس عن إيفاد حكام للدوري المصري، أو الإعلان بشكل رسمي عن تلك الأسباب من خلال وسائل الإعلام.

ثاني الطلبات.. إبلاغ النادي عما إذا كانت هذه الاعتذارات من الدول الخمس مؤقتة أم دائمة.

ثالث الطلبات.. النادي يتمسك بإسناد مبارياته (التي يحددها) إلى حكام أجانب من الدوريات الخمسة الأوروبية ووفقًا للمعايير التي تمت الإشارة إليها في خطاباته لاتحاد الكرة، حال تعذر ذلك بالنسبة لمباراتي طلائع الجيش وسيراميكا لأسباب تتعلق بهذه الدول ومعلنة عبر وسائل الإعلام من جانب الاتحاد، في هذه الحالة ينتظر الأهلي وبشكل عاجل إبلاغه بأقرب موعد يمكنه فيه استقدام حكام أجانب من هذه الدول.

الطلب الرابع للأهلي.. أن يتلقى النادي في أقرب وقت المواعيد المتبقية من جدول الدوري حتى يقوم بتحديد المباريات التي يطلب لإدارتها حكامًا أجانب من ذات الدول وبنفس المعايير.