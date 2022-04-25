شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تستضيف بطولة كأس أفريقيا لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك منتخبات تنس الطاولة رجال وسيدات وناشئين، تحت 15 و19 سنة، فى منافسات بطولة كأس أفريقيا التى ستقام مايو المقبل بالجزائر.

ومن المقررأن يقيم المنتخب معسكرا داخليا خلال الفترة المقبلة استعدادا للبطولة، على أن يقام المعسكر عقب انتهاء الدورة المجمعة الأولى سيدات ورجال، حيث تقام منافسات السيدات بالإسماعيلية وتستمر حتى 29 أبريل، بينما تقام منافسات الرجال فى مايو.

وتقام بطولة الرواد خلال شهر مايو المقبل بمدينة رأس البر، فى إطار حرص المجلس على الاهتمام بكل الفئات السنية لتنس الطاولة، ومن المقرر أن تقام البطولة فى رأس البر فى الفترة من 12 إلى 14 مايو المقبل، وتم تحديد الموعد بعدما تم حجز الصالة من جانب مجلس الإدارة.