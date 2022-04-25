شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصرى قبل انطلاق الجولة الـ16.. الزمالك فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، 3 مباريات فى افتتاح الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز، بين سموحة مع مصر المقاصة، وفيوتشر مع الجونة، وأخيرا غزل المحلة مع فاركو.

جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2021/2022

الزمالك - 35 نقطة من 15 مباراة

الأهلي - 31 نقطة من 12 مباراة

بيراميدز - 29 نقطة من 13 مباراة

سموحة - 23 نقطة من 14 مباراة

فيوتشر - 22 نقطة من 14 مباراة

فاركو- 21 نقطة من 15 مباراة

موعد مباراة سموحة والمقاصة

يلتقى سموحة مع مصر المقاصة باستاد الإسكندرية، فى مباراة يدخلها الفريقان تحت شعار لا بديل عن الفوز، خاصة بعدما تلقى الفريقان الخسارة في آخر مواجهة بالدورى، حيث سقط سموحة أمام الجونة بهدف نظيف في الجولة الماضية، فيما سقط مصر المقاصة أمام غزل المحلة بهدف نظيف أيضا.

ويسعى أحمد سامى، المدير الفني للنادى السكندرى، لاستعادة التوازن وتحقيق الفوز والثلاث نقاط لمواصلة الزحف على المراكز الأولى، حيث يحتل سموحة يحتل المركز الرابع برصيد 23 نقطة من 14 مباراة، جمعها من الفوز في 6 مباريات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مباريات، سجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلوا 17 هدفا.

وحث أحمد سامى لاعبيه على ضرورة تحقيق الفوز الغائب منذ 3 مباريات، بعدما تعادل مع سيراميكا بهدف لمثله فى الأسبوع 12 ثم خسر أمام فيوتشر برباعية نظيفة فى الأسبوع 13 وأخيرا خسر من الجونة بهدف نظيف.

وفى المقابل، يدخل مصر المقاصة المباراة تحت قيادة طارق حجاج وإسلام عادل مدربى الفريق الفيومي خلفا لتامر مصطفى الذى اعتذار عن عدم الاستمرار فى منصبه لتولي تدريب الجونة، ليستكملا مع الفريق حتى نهاية الدور الأول على أن يتم التعاقد مع مدرب جديد للفريق.

ويحتل مصر المقاصة المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 10 نقاط من 15 مباراة خاضها حتى الآن، حيق حقق الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 7 مواجهات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلوا 17 هدفا.

موعد مباراة فيوتشر والجونة

وفى المباراة الثانية، يستضيف نادى فيوتشر، بقيادة على ماهر، فريق الجونة باستاد الأهلى والسلام، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات عالية بعد تحقيق الفوز في الجولة الماضية، حيث حقق فيوتشر فوزا كبيرا على سيراميكا فى آخر مواجهة له بالدورى، فيما حقق الجونة فوزا مهما على سموحة بهدف نظيف في ليلة وداع رضا شحاتة.

ويسعى على ماهر لمواصلة نتائجه الرائع في الفترة الأخيرة والتقدم في جدول الدورى لمحاولة التواجد في المربع الذهبى لحجز مكان في البطولات الأفريقية الموسم المقبل، حيث يحتل فيوتشر في المركز الخامس برصيد 22 نقطة من 14 مباراة خاضها حتى الآن، فاز في 6 مباريات وتعادل في 4 مواجهات وخسر مثلها، سجل لاعبوه 22 هدفا واستقبل 12 هدفا.

وفى المقابل، يسعى نادى الجونة لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية للابتعاد عن مناطق الخطر في جدول الدورى، حيث يحتل المركز الحادى عشر برصيد 17 نقطة جمعها من 14 مباراة، حيث حقق الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 7 لقاءات، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلوا 16 هدفا.

واستقر مسئولو الجونة على تعيين تامر مصطفى مدربا للفريق بعد استقالة رضا شحاتة من تدريب الفريق، على الرغم من تحقيقه الفوز في آخر مباراة أمام سموحة.

موعد مباراة غزل المحلة وفاركو

وفى آخر المباريات، يستقبل نادى غزل المحلة فريق فاركو على استاد المحلة، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات كبيرة بعدما استعادا نغمة الانتصارات، حيث حقق غزل المحلة فوزا مهما على مصر المقاصة بهدف نظيف في الجولة الماضية، فيما حقق فاركو الفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف في نفس الجولة.

ويسعى عبد الحميد بسيونى في استغلال الأرض والروح المعنوية للاعبيه في مواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز الثانى على التوالي لمواصلة التقدم في جدول الدورى والابتعاد عن منطقة الخطر والهبوط.

ويدخل غزل المحلة المباراة فى المركز التاسع برصيد 19 نقطة جمعها من 15 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 14 هدفا واستقبلوا 16 هدفا.

وفى المقابل، يأمل البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني لفريق فاركو في العودة من ملعب المحلة بنتيجة إيجابية لتحسين موقع الفريق في جدول الدورى بما يناسب المردود الذى يقدمه الفريق، حيث يحتل فاركو المركز السادس برصيد 21 نقطة من 15 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل 3 مواجهات وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 14 هدفا واستقبل 13 هدفا.