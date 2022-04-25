شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد برادة نجم الاسكواش السابق يحتفل بعيد ميلاده الـ45 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل أحمد برادة نجم الاسكواش السابق، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده رقم 45، حيث ولد برادة فى 25 أبريل عام 1977، واحترف لعبة الاسكواش ليفتح الباب على مصراعية أمام المواهب المصرية للتألق والانطلاق إلى العالمية وفرض الهيمنة على اللعبة.

حقق برادة العديد من الإنجازات فى الاسكواش، وتفوق على الكثير من الأبطال العالميين الذين يكبرونه سناً، وتقدم أحمد برادة فى نهاية عام 1997 إلى المركز الخامس فى تصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش على مستوى العالم، وذلك بعد فوزه على المصنف الأول على مستوى العالم جانشيرخان في بطولة هليوبوليس الدولية للإسكواش التي أقيمت في القاهرة.

تعرض أحمد برداة لحادث طعن عام 2000، واعتزل لعبة الأسكواش بعدها واتجه للعمل بالمجال الفني كمغني، وشارك فى بطولة فيلم حب البنات، وقدم "برادة" عددا من الأغاني، منها "الحياة دى حكاية، الليلة، أنا راجع، انا ليك، حكايات، سألوني عنك، قمر البلد دي، كله من عينك، لو بعيد، ناسيني، نسيني وأنا جنبك".