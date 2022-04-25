7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين 25 / 4 / 2022 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، وداع بيراميدز للكونفدرالية يزيد فرص انتقال رمضان صبحى للزمالك، والأهلى يستعين بنجوم الدكة للتعاقد مع ثلاثى فيوتشر.. اقرأ التفاصيل.

وداع بيراميدز للكونفدرالية يزيد فرص انتقال رمضان صبحى للزمالك

ودع فريق بيراميدز بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الخسارة من مازيمبى الكونغولى بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، باستاد نادى مازيمبي فى لوبومباشي فى إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الأهلى يستعين بنجوم الدكة للتعاقد مع ثلاثى فيوتشر.. اقرأ التفاصيل

وضعت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى ثلاثى فريق فيوتشر أحمد عاطف ومحمد غنام ومحمود مرعى على رأس قائمة اللاعبين المطلوب التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، وترغب اللجنة في التعاقد مع ثلاثى فيوتشر عن طريق الصفقات التبادلية بعدما تقلصت فرص الثلاثى رامى ربيعة ومحمد محمود ومحمود متولى في الاستمرار بقائمة الاهلى للموسم الجديد لذا يرغب مسئولو الاهلى في الاستفادة من إعارة أو بيع هذا الثلاثى للتعاقد مع أكثر من لاعب في الدوري على رأسهم ثلاثى فيوتشر.

الزمالك يُعيد فتح باب التجديد لنجومه ويرحب بالمفاوضات

أعاد مسئولو نادى الزمالك فتح باب التجديد لنجوم الفريق الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحهم أحقية التوقيع لأى نادٍ آخر خلال هذه الفترة، لاسيما أن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء كان قد منح جميع اللاعبين الذين ستنتهى عقودهم، على رأسهم المغربى أشرف بن شرقى وطارق حامد ومحمد أبو جبل فرصة عقد جلسة للتفاوض على تجديد العقود، إلا أن منهم من تهرب من تلك الجلسات، وآخرين بالغوا فى المطالب المادية، الأمر الذى دفع رئيس النادى الأبيض لغلق الملف حينها ورفض التفاوض مرة أخرى.

المصرى يشكو حكم مباراة نهضة بركان بسبب الوقت الضائع والقرارات العكسية

قرر مسؤولو النادي المصري التقدم بشكوى رسمية للجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" ضد صادق السالمي، حكم مباراة المصري ونهضة بركان، والتي أقيمت أمس ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وانتهت بفوز نهضة بركان بهدف نظيف، ليتأهل بمجموع المباراتين إلى الدور نصف النهائي بفارق الهدف الذى أحرزه خارج أرضه.

جلسة مرتقبة بين موسيماني ومدافع الأهلي خلال ساعات.. اعرف التفاصيل

قرر الجهاز الفني للأهلي عقد جلسة خاصة مع محمد عبد المنعم، مدافع الفريق، مع عودة تدريبات المارد الأحمر اليوم، الاثنين، لتوجيه عدة نصائح له تتعلق بالعصبية الشديدة التى ظهر عليها الفترة الأخيرة.

الزمالك يستعد لحسم صفقة عبد الرحمن مجدى مع الإسماعيلى

تستعد إدارة نادى الزمالك للدخول فى مفاوضات جادة مع نظرائهم بنادى الإسماعيلى من أجل ضم عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تعرف على موقف فيريرا من إسلام جابر فى الموسم المقبل

تمسك البرتغالى جيسفالدو فيريرا المدير الفنى بالزمالك باستمرار إسلام جابر لاعب وسط الفريق فى الموسم المقبل، وعدم الاستغناء عنه بعد الأنباء التى ترددت خلال الفترة الماضية عن اقتراب اللاعب من الرحيل نهاية الموسم.