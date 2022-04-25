شكرا لقرائتكم خبر عن نوستالجيا النجوم.. محمود أبو الدهب: "بحب فوازير فطوطة وعمو فؤاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوستالجيا هى الحنين إلى الماضى والذى يعيدنا للوراء، والحب الشديد للعصور الماضية بشخصياتها وأحداثها، مع تذكر التفاصيل التى تؤثر فينا بالإيجاب أو السلب.

نجم اليوم فى نوستالجيا هو محمود أبو الدهب نجم الأهلى والمنتخب السابق.

قال محمود أبو الدهب، إن أكثر شخصية تذكره بشهر رمضان هى فوازير فطوطة، التى كان يقدمها الراحل سمير غانم، بالإضافة إلى فوازير عمو فؤاد.