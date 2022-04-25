شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ إجراءات السفر للجزائر لمواجهة وفاق سطيف بنصف نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ مسئولو النادي الأهلي، خلال الأيام الحالية، إنهاء إجراءت السفر للجزائر لخوض مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام فريق وفاق سطيف.

ويلعب الأهلي مع وفاق سطيف يوم 6 أو 7 مايو المقبل بالقاهرة فى ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، فيما تقام مباراة العودة بالجزائر يوم 13 أو 14 الشهر ذاته.

وينهى مسئولو الأهلي حالياً تأشيرات السفر والترتيب لرحلة الجزائر المهمة، وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال مُتخطياً الرجاء المغربى، فيما صعد سطيف للدور ذاته على حساب الترجي التونسي.

على صعيد متصل، يحسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، خلال الأسبوع المقبل، الدولة التى تستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية 2022.

وكانت 6 دول قد تقدمت بطلب رسمى لاستضافة نهائي البطولة القارية وكأس الكونفيدرالية، وهم: مصر وجنوب أفريقيا والمغرب والسنغال ونيجيريا والجزائر.

وبعد صعود أندية الأهلي والوداد ووفاق سطيف لنصف نهائي دوري الأبطال تم استبعاد كلاً من ، مصر والمغرب والجزائر من استضافة نهائي دوري الأبطال ونهائي الكونفيدرالية ليتبقى 3 دول فقط هي السنغال وجنوب أفريقيا ونيجيريا.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن السنغال تقترب بقوة من استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتأتى بعدها جنوب أفريقيا لكن بنسبة أقل.

وقال مصدر، إن الكاف استبعد نيجيريا من استضافة نهائي البطولة القارية بعد زيارة وفد من الاتحاد الأفريقي للملاعب هناك، موضحاً أن السنغال هي الأقرب لاستضافة النهائي القاري، وتأتي بعدها بمسافة كبيرة جنوب أفريقيا التى مازالت فى الصورة بعد خروج صن داونز الجنوب أفريقي من ربع نهائي البطولة أمام بترو أتلتيكو.

واستضاف المغرب نهائي دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وفاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة للمرة الثانية والعاشرة في تاريخ النادي.

فيما استضافت بنين نهائي كأس الكونفيدرالية النسخة الماضية الذى جمع الرجاء المغربي وشبيبة القبائل الجزائري والذى انتهى بفوز بطل المغرب بهدفين لهدف.