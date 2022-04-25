شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس يستعد لقيادة بيراميدز خلفًا لـ إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد إدارة نادى بيراميدز للإعلان الرسمي عن المدير الفنى الجديد الذى سيتولى قيادة الفريق الفترة المقبلة، عقب رحيل إيهاب جلال حتى يتولى قيادة منتخب مصر، لاسيما أن الفريق ودع بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الخسارة من مازيمبى الكونغولى بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، باستاد نادى مازيمبي فى لوبومباشي فى إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. ويعد اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق لبيراميدز، الأقرب للعودة من جديد، حيث أنهت الإدارة كافة تفاصيل التعاقد مع الخواجة، إلا أنها لم تُعلن التعاقد بشكل رسمي، حيث كانت تنتظر الإدارة انتهاء الفريق من خوض مواجهة مازيمبى وتحديد موقفه في البطولة الأفريقية، كما أن الإدارة رغبت فى عدم الإعلان الرسمى لحين تحديد ملامح المرحلة المقبلة بعد وداع الكونفدرالية.ويرتبط جونياس بعلاقة وطيدة بجميع لاعبي الفريق منذ الفترة التي تولي خلالها زمام القيادة الفنية، قبل أن يرحل ويتولى إيهاب جلال المهمة.

وكان مصدر مطلع في بيراميدز كشف لليوم السابع أن الاتفاق مع تاكيس جونياس للعودة من جديد جاء بسبب العلاقة الطيبة التي تربط إدارة النادي بالمدرب اليوناني، وكذلك علاقة الأخير باللاعبين الذين أبدوا ترحيبهم بعودة تاكيس فى المرحلة المقبلة.

وأضاف المصدر، أن إدارة بيراميدز كانت تفاضل بين تاكيس جونياس والبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك، وتم التواصل مع وكيل الخواجة البرتغالي قبل أن تحسم علاقة الإدارة ورغبة اللاعبين الاتفاق مع تاكيس جونياس، ومن المنتظر أن يتم وضع كافة رتوش التعاقد فى الساعات المقبلة وتوقيع العقود بشكل رسمي والإعلان عن إتمام التعاقد.