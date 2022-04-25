شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرد على طلبات الأهلي بخصوص الحكام الأجانب فى خطاب رسمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت إدارة النادي الأهلي خطابًا، قبل قليل، من اتحاد كرة القدم يرد فيه على طلبات الأهلي فى مكاتبة الأمس بخصوص طلب مسئولى القلعة الحمراء لحكام أجانب فى مباريات الدوري المقبلة.

وجاء رد الاتحاد بالآتي:

* اعتذارات الاتحادات الأوروبية الخمسة (الإنجليزي – الإسباني – الألماني – الإيطالي - الفرنسي) المذكورة فى خطابكم عن عدم إيفاد حكام أجانب لإدارة مباراتي الأهلي مع كل من طلائع الجيش وسيراميكا كما وردت إلينا، بسبب انشغال حكام تلك الدول فى الوقت الحالي بإدارة مسابقاتهم المحلية والتي وصلت لأدوارها النهائية.

* اعتذارات الاتحادات الأوروبية الخمسة مؤقتة، وليست دائمة، ويُمكننا معاودة التواصل معهم مرة ثانية للاستعانة بحكامهم.

* إزاء تمسك ناديكم فى خطاب الأمس بإسناد مباراتي الأهلي مع طلائع الجيش وسيراميكا إلى حكام من هذه الدول على وجه التحديد.. لم نمانع فى ذلك، ولكنه يتعذر الآن نظرًا لضيق الوقت.

* رابطة الأندية هى المنوطة بجدول الدورى، وننتظر موافاتنا منكم بالمباريات اللاحقة التي يحتاج فيها الأهلي إلى حكام أجانب عند تلقيكم المواعيد المتبقية من جدول الدوري من الرابطة.