شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى آخر تطورات أزمة اختيار الحكام الأجانب للأهلى فى مباريات الدوري؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طفت على السطح أزمة بين مسئولى الاهلى ونظرائهم فى اتحاد الكرة بشأن رغبة المارد الأحمر إسناد مبارياته المقبلة فى الدورى لحكام أجانب، بعدما كرر مسؤولو الأهلي مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، فى الأسابيع القليلة الماضية، شكواهم من "الأخطاء التحكيمية فى مباريات الفريق محلياً وقارياً".

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش فى التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ونلقى الضوء فى السطور التالية على كواليس هذه الأزمة..

س: ماهى تكلفة استقدام طاقم تحكيم أجنبى للأهلى؟

ج: خاض الأهلى 12 مباراة فى الدورى حتى الآن، ويتبقى له 22 مباراة، وتكلفة الحكام الأجانب فى المباراة الواحدة تصل إلى 35 ألف دولار، ما يعنى أن الأهلى سيتحمل 770 ألف دولار، ما يعادل 15 مليون جنيه مصرى تقريباً حال خوض مبارياته بحكام أجانب.

س: ما هى شروط موافقة لجنة الحكام على طلب الأهلى الاستعانة بحكام أجانب؟

ج: وافقت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، على طلب النادى الأهلى باستقدام حكام أجانب لمبارياته فى الدورى هذا الموسم، بشرطين الأول أن يتحمل الأهلى تكلفة الحكام الأجانب لجميع المباريات، والثانى أن يتم إبلاغ اتحاد الكرة قبل 15 يوماً من المباراة.

س: هل حدد الأهلى شروطا لاختيار الحكام الأجانب؟

ج: أرسل النادي الأهلي مؤخراً خطاباً رسمياً إلى اتحاد الكرة يطلب فيه إسناد مباراتيه القادمتين فى الدوري مع كل من طلائع الجيش وسيراميكا إلى حكام أجانب، يتم اختيارهم من أقوى خمسة دوريات فى العالم (الدوري الإنجليزي - الدوري الإسباني - الدوري الألماني - الدوري الإيطالي - الدوري الفرنسي)، وطلب الأهلي أن يكون حكم الساحة الذى يتم استقدامه بمعرفة اتحاد الكرة من بين أفضل خمسة حكام فى بلاده.

س:هل سدد الأهلى قيمة استقدام حكام أجانب؟

ج: أرفق الأهلى بخطابه المرسل لاتحاد الكرة شيكًا بقيمة تعادل 80 ألف دولار تكلفة حكام المباراتين (حكام ساحة + حكام الـVAR)، حسبما حدد اتحاد الكرة، وتم إبلاغ الاتحاد بأن الأهلي سوف يحدد مبارياته اللاحقة التي يطلب لإدارتها حكاما أجانب، عندما يتلقى مواعيد المباريات المتبقية من جدول الدوري.

س: لماذا تعذر إاستقدام حكام أجانب من البيج 5 للأهلى؟

ج: أرسل اتحاد الكرة خطاباً للأهلى يفيد بصعوبة استقدام حكام من خمسة دوريات في العالم (الإنجليزي - الإسباني - الألماني - الإيطالي - الفرنسي)، مؤكداً أن لجنة الحكام خاطبت الاتحادات التى حددها الأهلي وجاء الرد بأن الحكام فى نهاية الموسم فى بلادهم، وبالتالي رفضوا الحضور وأن هناك بدائل أخرى وحكام من الصف الأول فى أوروبا أيضا.

س: وماذا عن موقف الأهلى حالياً؟

ج: فتح الأهلي خطوط اتصال مع اتحاد الكرة على مدار الساعات الماضية لمعرفة موقف هذه الأزمة وتطورات حلها.

س: وكيف سيخرج اتحاد الكرة من هذا المأزق؟

ج: تتواصل حاليا لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، مع أكثر من اتحاد أوروبى لتوفير طاقم حكام أجنبى لمباراة الأهلى والطلائع المقبلة حيث سيكون الفريق الأحمر هو صاحب الأرض.

س: وماذا عن موقف رابطة الأندية المحترفة من الأزمة؟

ج: أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن ضيق الوقت يمنع لجنة الحكام من الاستعانة بحكام أجانب للأهلي فى مباراتيه المقبلتين بالدوري المصري الممتاز، أمام طلائع الجيش وسيراميكا قائلا، "هناك تواصل مع لجنة الحكام واتحاد الكرة لاستقدام حكام أجانب للأهلي فى مبارياته المقبلة، لكن نواجه أزمة بسبب انشغال الدوريات الأوروبية".

س: وماذا عن موقف الأهلى فى الدوري؟

ج: يحتل الأهلى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مباراة وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكهم 9 .