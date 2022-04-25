مدرب طائرة الزمالك: لن نشارك بدون المحترفين في إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أكد أشرف رشاد مدرب طائرة الزمالك أن فريقه لن يلعب بطولة إفريقيا بدون محترفيه بعد القرار الذي وصفه بالتعسفي الصادر من الاتحاد الإفريقي للكرة الطائر.

وفي تصريحات لـ"يلا كورة" قال رشاد :"كيف يرسل لنا الاتحاد الإفريقي خطابا يؤكد خلاله أن أي لاعب جديد يمكنه المشاركة في بطولة إفريقيا بشرط خوضه 3 مباريات مع فريقه أولا، ثم يرسل خطابا جديدا يحول الشرط إلى ضرورة مشاركة اللاعب 3 أشهر بدلا من 3 مباريات".

وفاز الزمالك ببطولتي الدوري والكأس، وظهرت قوة الثنائي المحترف يوسفاني وجيواو بالإضافة إلى رضا هيكل، وجميعهم لن يتمكنوا من المشاركة مع الزمالك في البطولة الإفريقية بعد تعديل اللائحة.

وأتم مدرب الزمالك :"قراري هو عدم مشاركة الفريق بدون الثلاثي المذكور في بطولة إفريقيا، لكن القرار النهائي لمجلس الإدارة، وفي النهاية البطولة ستخسر بعدم وجود بطل الدي والكأس في مصر".