مهاجم في الدفاع.. كيف يخطط جوارديولا لمواجهة ريال مدريد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - عبد القادر سعيد:

ينتظر عالم كرة القدم، قمة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في التاسعة مساء غدا الثلاثاء بتوقيت القاهرة على ملعب الاتحاد.

يعاني مانشستر سيتي من غياب الثنائي كايل ووكر وجواو كانسيلو اللذان يلعبان في مركز الظهير الأيمن، هناك شكوك ضئيلة حول إمكانية شفاء كايل ووكر ودخوله الحسابات يوم المباراة، لكن لا يفضل المدرب الإسباني المخاطرة.

العديد من التقارير الإنجليزي أشارت إلى أن بيب جوارديولا بدأ منذ أيام التفكير في اختيار لاعب من القائمة يمكنه شغل مركز الظهير الأيمن، وآخر للعب في مركز الظهير الأيسر بدلا من كانسيلو.

في مركز الظهير الأيسر هناك خياران لا ثالث لهما، إما أن يلعب المدافع الهولندي ناثان آكي، أو اللاعب الأوكراني زينتشينكو، لكن الأزمة في الناحية الأخرى.

لا يمتلك بيب جوارديولا أي لاعب يمكنه شغل مركز الظهير الأيمن في الوقت الحالي، لذلك عليه اختيار لاعب لتجربته في هذا المركز للمرة الأولى أمام ريال مدريد.

لعب البرازيلي فيرناندينيو كظهير أيمن في بداية عهد جوارديولا مع السيتي، لكنه الآن متقدم في العمر ولن يؤدي متطلبات المركز بدنيا ضد أحد أكبر أندية أوروبا.

جوارديولا قال منذ أيام للإعلام إنه يفكر في منح أحد الأجنحة الهجومية حصص تدريبية للمشاركة في مركز الظهير الأيمن أمام ريال مدريد.

صحيفة "ديلي ميل" أشارت إلى أن جوارديولا يخطط للدفع بالبرازيلي جابريل جيسوس في مركز الظهير الأيمن بدلا من كايل ووكر.

جيسوس هو المهاجم الوحيد في قائمة مانشستر سيتي، ويشعر بحالة معنوية هائلة بعد تسجيل رباعية في آخر ظهور له بالدوري الإنجليزي الممتاز في شباك واتفورد، لكنه ربما يتحول إلى مدافع أمام الريال.

ولم يتأخر جوارديولا كثيرا في الرد على هذه التكهنات ليعلق قائلاً :"فينيسيوس ضد جيسوس، ستكون معركة جيدة في كرة القدم، لكن لن يلعب جيسوس كظهير أيمن طيلة المباراة، ربما لدقائق فقط".

وإذا لم يلعب جيسوس في مركز الظهير الأيمن ربما يدفع جوارديولا بأحد أجنحته الهجومية في نفس المركز مثلما صرح سابقا، ليكشف في كل الأحوال عن تغيير صادم في المراكز.