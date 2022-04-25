"أهمها الوقوف على أسباب الاعتذار".. 4 طلبات للأهلي في خطابه لاتحاد الكرة بشأن الحكام الأجانب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أرسلت إدارة النادي الأهلي، خطابا رسميا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، حددت فيه 4 مطالب أبرزها الوقوف على أسباب عدم استقدام حكام أجانب من الدوريات الخمس الكبرى.

وكانت إدارة الأهلي قد طلبت بشكل رسمي من اتحاد الكرة استقدام حكاما أجانب لمباراتي الفريق المقبلتين أمام طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا ببطولة الدوري المصري الممتاز، على أن تتحمل خزينة النادي كافة التكاليف اللازمة.

وأوضح الأهلي في خطابه أن إدارة النادي سبق وخاطبت اتحاد الكرة مرات عديدة على مدار العامين الماضيين، للنهوض بمنظومة التحكيم والتصدي للأخطاء التحكيمية المتكررة التي تثير الجدل وتتسبب في حالة احتقان بين الجماهير، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ خطوات فاعلة في هذا الشأن.

كما أكد النادي في خطابه أيضًا على أنه طلب استقدام هذه النوعية المتميزة من الحكام الأجانب ليكونوا إضافة فنية للدوري المصري ويتم الاستفادة من خبراتهم لتفادي الأخطاء المؤثرة في نتائج المباريات.

وحدد الأهلي في خطابه 4 نقاط هي:

1- موافاة الأهلي بأسباب اعتذار الدول الخمس عن إيفاد حكام للدوري المصري، أو الإعلان بشكل رسمي عن تلك الأسباب من خلال وسائل الإعلام.

2- إبلاغ النادي عما إذا كانت هذه الاعتذارات من الدول الخمس مؤقتة أم دائمة.

3- النادي يتمسك بإسناد مبارياته (التي يحددها) إلى حكام أجانب من الدوريات الخمسة الأوروبية ووفقًا للمعايير التي تمت الإشارة إليها في خطاباته لاتحاد الكرة.

وحال تعذر ذلك بالنسبة لمباراتي طلائع الجيش وسيراميكا لأسباب تتعلق بهذه الدول ومعلنة عبر وسائل الإعلام من جانب الاتحاد، في هذه الحالة ينتظر الأهلي وبشكل عاجل إبلاغه بأقرب موعد يمكنه فيه استقدام حكام أجانب من هذه الدول.

4- أن يتلقى النادي في أقرب وقت المواعيد المتبقية من جدول الدوري حتى يقوم بتحديد المباريات التي يطلب لإدارتها حكامًا أجانب من ذات الدول وبنفس المعايير.

كما أكد الأهلي في خطابه أنه لم يطلب استقدام حكام أجانب من دولة بعينها، بل أشار في مكاتباته إلى قيام اتحاد الكرة (حسبما يرى) باختيار حكام من أي من الدوريات الخمسة التي تأتي في المقدمة كرويًّا في أوروبا، وذلك لمواجهة أي اعتذارات قد تأتي من بعض هذه الدول.