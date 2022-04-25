رسميًا.. اتحاد الكرة يرد على طلبات الأهلي بشأن الحكام الأجانب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مساء اليوم الإثنين، تلقيه خطابًا رسميا من اتحاد كرة القدم يرد فيه على طلبات النادي بشأن استقدام حكام أجانب من الدوريات الخمس الكبري لمباراتي الفريق المقبلتين في الدوري.

وأكد اتحاد الكرة في خطابه إلى الأهلي، أن اعتذار الاتحادات الأوروبية الخمسة (الإنجليزي – الإسباني – الألماني – الإيطالي - الفرنسي) المذكورة في خطاب الأخير عن عدم إيفاد حكام أجانب لإدارة مباراتي الأهلي مع كل من طلائع الجيش وسيراميكا كما وردت إليهم، بسبب انشغال حكام تلك الدول في الوقت الحالي بإدارة مسابقاتهم المحلية والتي وصلت لأدوارها النهائية.

وأوضح اتحاد الكرة في خطابه، أن اعتذار الاتحادات الأوروبية الخمسة مؤقت، وليست دائم، ويُمكن معاودة التواصل معهم مرة ثانية للاستعانة بحكامهم.

وأضاف" إزاء تمسك ناديكم في خطاب الأمس بإسناد مباراتي الأهلي مع طلائع الجيش وسيراميكا إلى حكام من هذه الدول على وجه التحديد.. لم نمانع في ذلك ولكنه يتعذر الآن نظرًا لضيق الوقت".

واتم "رابطة الأندية هي المنوطة بجدول الدوري، وننتظر موافاتنا منكم بالمباريات اللاحقة التي يحتاج فيها الأهلي إلى حكام أجانب عند تلقيكم المواعيد المتبقية من جدول الدوري من الرابطة".