مصدر لمصراوي: موعد تقديم إيهاب جلال يثير انقساما في اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - يثير موعد توقيع العقود مع إيهاب جلال وتقديمه كمدير فني جديد لمنتخب مصر حالة انقسام داخل الاتحاد المصري لكرة القدم.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن قبل أيام عن تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر، خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش، على أن يتم تقديمه في مؤتمر صحفي في موعد يحقق لاحقا.

وقال مصدر في اتحاد الكرة أن هناك انقسام في مجلس إدارة الاتحاد، إذا كان المؤتمر سيُعقد يوم الخميس أو بعد العيد.

وأشار المصدر إلى أن جمال علام، رئيس الاتحاد، سيعقد جلسة مع إيهاب جلال غدا الثلاثاء، ويتفق معه على كل شيء ويحسم معه موعد المؤتمر.