اسم الشهرة (10).. أبو جبل يكشف السر وراء لقب "جاباسكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - في كرة القدم المصرية يلعب اسم الشهرة الذي يطلق على اللاعبين دوراً بارزاً في تلخيص إمكاناتهم ومواصفتهم الجسدية والمهارية أيضاً على عكس بلاد أخرى تلجأ لاسم الشهرة لاختصار الاسماء ومن هنا جاءت الفكرة في التوصل إلي حقيقة اسماء الشهرة التي التصقت بنجوم الكرة المصرية وحكايتها .

الخليج 365 التقى مع محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك، في الحلقة العاشرة من سلسلة اسم الشهرة في شهر رمضان، ليحكي عن لقبه وسره والأسماء الأخرى التي ارتبطت به:

سر اسم "جاباسكي"

جيسفالدو فيريرا مدرب الزمالك هو من أطلق عليّ اسم جاباكسي (في ولايته الأولى مع الفريق)، كان من الصعب عليه في البداية نطق اسمي "أبو جبل"، وكان يناديني بأي اسم، لكن هذا الأمر لم يعجبني وأثار استيائي وأبلغته بذلك وقلت له إنني غير راض.

بعدها قال لي فيريرا إنني أشبه لاعب كرة سلة برتغالي اسمه جاباسكي، نفس الشخصية ونفس الشكل، وافقته على الاسم ومن ذلك الوقت والاسم ارتبط بي.

الهتاف المفضل

"جبل مصر" أحببته لأن أمي أيضا دائما ما تقول لي جبل مصر.