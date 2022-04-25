مانشستر سيتي وريال مدريد.. القمة التي تحسمها الهفوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

يشهد الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مباراة قمة بين مانشستر سيتي وريال مدريد.

ومن المقرر أن يقام الذهاب في ضيافة مانشستر سيتي، غدا الثلاثاء، والإياب في ملعب ريال مدريد يوم 4 مايو المقبل.

كفة متوازنة

مانشستر سيتي وريال مدريد لعبا معا 3 مواجهات سابقة في دوري أبطال أوروبا، وذلك في دور المجموعات (2012-2013)، ونصف النهائي (2015-2016)، ودور الـ16 في 2019-2020.

وسبق لكل فريق أن حقق الفوز مرتين وخسر مرتين كما تعادلا مرتين أيضا، وتأهل كل منهما في واحدة من المواجهتين الإقصائيتين (الريال في 2016 والسيتي في 2020).

المباريات الـ4 التي انتهت بفوز أحد الطرفين حسمها الفائز بفارق هدف وحيد، حيث فاز ريال مدريد (3-2) في مجموعات 2012-2013، وبهدف نظيف في إياب نصف نهائي 2015-2016، فيما فاز السيتي مرتين (2-1) في ذهاب وإياب ثمن نهائي 2019-2020.

قمة تحسمها الأخطاء

في كل مرة تنتهي مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بفوز أحد الطرفين، تلعب الأخطاء الفردية دورا بارزا في حسم الفائز.

في 2012 سجل كريستيانو رونالدو هدفا قاتلا قاد به ريال مدريد للفوز (3-2)، بعد خطأ من جو هارت حارس مانشستر سيتي في التصدي للكرة، حيث مرت بجوار يده في طريقها للمرمى.

وفي 2016 فاز الفريق الملكي في إياب نصف النهائي بهدف نظيف سجله فيرناندو لاعب السيتي بالخطأ في مرماه.

وفي ذهاب ثمن النهائي عام 2020 خرج مانشستر سيتي منتصرا من ملعب ريال مدريد بفضل هدف من ركلة جزاء احتسبت على داني كارباخال، وسجل منها كيفن دي بروين.

وفي الإياب ارتكب رافاييل فاران، مدافع ريال مدريد، هفوتين أمام منطقة الجزاء، تسببا في هدفي السيتي في المباراة.