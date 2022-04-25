لامبارد: علينا ألا نتعامل مع وضع إيفرتون بطريقة سلبية.. أمامنا 18 نقطة سنقاتل عليهم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 - د ب أ:

أكد فرانك لامبارد المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم على ضرورة عدم انجراف كل الأشخاص الذين لهم علاقة بالنادي وراء الأفكار السلبية بعد أن تراجع الفريق للمنطقة المهددة بالهبوط من الدوري الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن إيفرتون تراجع للمركز الثالث من القاع بالدوري للمرة الأولى منذ ديسمبر 2019 وذلك بعد الخسارة بهدفين نظيفين أمام ليفربول في ديربي ميرسيسايد الـ240، وفوز بيرنلي.

ازدادت مخاطر هبوط الفريق للمرة الأولى منذ 71 عاما، حيث يتواجد الفريق في المركز الثامن عشر بفارق نقطتين عن منطقة الأمان.

وقد يزداد الموقف سوءا عندما يحل تشيلسي، صاحب المركز الثالث، ضيفا على إيفرتون يوم الأحد، وقبلها بيوم سيلتقي بيرنلي مع مضيفه واتفورد.

وأكد لامبارد إن فريقه لا يمكنه أن يضيع أي طاقة على نتائج الفرق الأخرى، ولكن قضاء أسبوع في القاع، حتى ولو كان للفريق مباراة مؤجلة، فإن هذا لن يساعدهم من الناحية النفسية.

وقال لامبارد: "هناك 18 نقطة سنقاتل عليها، وهذا عدد كبير من النقاط".

وأضاف أنه من المهم للاعبين والجماهير والنادي ألا يتعاملوا مع هذا الأمر بطريقة سلبية.

وأكد: "كونوا واقعيين، هناك العديد من المباريات تنتظرنا لكي نحاول الفوز بها".

وأردف: "بالأسلوب الذي أظهرناه (أمام ليفربول)، التكاتف، الروح، وأن تسير بعض الأمور في مصلحتنا، سنحصل على النتائج التي نريدها".

وأتم: "أظهرنا تنظيما جيدا للغاية خارج أرضنا، وهو شيئ كنا نسعى إليه بشدة".