روان العربي تتوج ببطولة كارول ويمولر لسيدات الاسكواش للمرة الأولى في تاريخها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

توجت روان العربي لاعبة وادي دجلة، ببطولة كارول ويمولر لسيدات الاسكواش، بعد فوزها على اللاعبة الماليزية سيفاسانجاري سبرامانيام بنتيجة 1-3، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

وتغلبت لاعبة وادى دجلة (المصنفة 8 عالميًا) على منافستها اللاعبة الماليزية سيفاسانجاري سبرامانيام بنتيجة 1-3في مباراة مثيرة بواقع نقاط (7-11)،(11-6)،(9-11)،(6-11).

وانطلقت بطولة كارول ويمولر لسيدات الاسكواش، خلال الفترة بين 20 إلى 24 أبريل الجاري، وتقام البطولة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 51.250 آلاف دولار للسيدات.