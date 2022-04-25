تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم إقامة عدة مباريات قوية على المستويين المحلي والأوروبي اليوم الإثنين.

وفي دوري we المصري تنطلق الجولة 16 بـ3 مباريات تجمع بين فيوتشر والجونة، وسموحة مع مصر المقاصة، وغزل المحلة أمام فاركو.

وعلى المستوى الأوروبي يحل يوفنتوس ضيفا على ساسولو في الجولة 34 من الدوري الإيطالي، فيما يلعب كريستال بالاس مع ليدز يونايتد في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

"الخليج 365" يستعرض فيما يلي جدول مباريات اليوم الإثنين بالمواعيد والقنوات الناقلة.

9.30 مساء.. فيوتشر والجونة.. قنوات أون تايم سبورتس

9.30 مساء.. سموحة ومصر المقاصة.. قنوات أون تايم سبورتس

9.30 مساء.. غزل المحلة وفاركو.. قنوات أون تايم سبورتس

الدوري الإيطالي:

8.45 مساء.. ساسولو ويوفنتوس.. قناة الدوري الإيطالي على يوتيوب

الدوري الإنجليزي:

9 مساء.. كريستال بالاس وليدز يونايتد.. beIN Sports 1 HD Premium