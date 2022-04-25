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لإحياء التنافس مع ريال مدريد.. تقارير: صلاح على رأس قائمة أمنيات برشلونة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن محمد صلاح نجم الإنجليزي على رأس قائمة أمنيات خلال الموسم الجديد من أجل إحياء التنافس مع مجددا.

وعانى برشلونة خلال المواسم السابقة من تذبذب نتائج الفريق وتبعه تغيير عدة مدربين، إلى أن استقر الحال مع تشافي هيرنانديز الذي تولى المهمة الفنية للفريق الكتالوني في نوفمبر 2021.

وبحسب ما زعمته التقارير الإنجليزية فإن تشافي وضع محمد صلاح على رأس قائمة أمنياته خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبلة، خاصة وأن اللاعب المصري سينتهي عقده مع ليفربول بنهاية شهر يونيو 2023.

صحيفة "ميرور" البريطانية أكدت أن برشلونة وضع قائمة مكونة من 6 لاعبين لتدعيم الفريق قبل بداية الموسم الجديد، لافتة إلى أنهم يخططون لتقديم عرض مالي مغري لإدارة ليفربول للموافقة على رحيل صلاح.

ولم تشهد مفاوضات صلاح مع ليفربول أي تقدم خلال الفترة الماضية، حتى أن يورجن كلوب مدرب الريدز خرج في تصريحات صحفية وأكد أن إدارة النادي فعلت ما بوسعها وعلى "مو" اتخاذ قراره النهائي.

من ناحية أخرى، أكد قاد منتخب مصر أنه سيكون حزينا في حالة رحيله عن ليفربول مشددًا على أن الأمر لا يتعلق بالمال.. طالع المزيد من هنا

جدير بالذكر أن صلاح انتقل إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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