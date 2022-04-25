شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف فيريرا من إسلام جابر فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك البرتغالى جيسفالدو فيريرا المدير الفنى بالزمالك باستمرار إسلام جابر لاعب وسط الفريق فى الموسم المقبل، وعدم الاستغناء عنه بعد الأنباء التى ترددت خلال الفترة الماضية عن اقتراب اللاعب من الرحيل نهاية الموسم.

وخرج إسلام جابر من حسابات الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق للزمالك، ولم يشارك معه إلا فى دقائق معدودة، الأمر الذى جعل البعض يرشحه للرحيل عن الفريق نهاية الموسم، إلا أنه ومنذ قدوم فيريرا بدأ يشارك بشكل أساسى فى بعض المباريات آخرها لقاء الاتحاد السكندرى بالدورى ما كان له بالغ الأثر فى رفع الروح المعنوية للاعب.

ويعتمد فيريرا حاليا على إسلام جابر كمدافع وسط ثالث بجانب طارق حامد وإمام عاشور، أو كبديل استراتيجى لأشرف بن شرقى أو يوسف أوباما فى الشق الهجومى، ويؤدى اللاعب بمستوى جيد مع الخواجه البرتغالى.