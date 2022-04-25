شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين: يجب مساندة إيهاب جلال والعمل دون خوف أو مجاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ربيع ياسين، نجم منتخب مصر السابق، أن مصر كبيرة ومرشحة بقوة للفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية، وسواء القرعة أوقعتها فى مجموعة قوية أو ضعيفة أو متوسطة يجب الاستعداد الجيد، ولا يوجد شيء سهل حالياً فى أفريقيا، لكن هناك جهازا فنيا جديدا بقيادة إيهاب جلال يجب يعمل وفق خطة جيدة.

وأضاف ياسين، فى تصريحات خاصة لبرنامج "من الآخر" مع محمد شبانة عبر إذاعة شعبى إف إم، أن مصر تمتلك منتخبا كبيرا فى أفريقيا وجميع المنتخبات الأفريقية تخشى منه، ويتمنى أن التنظيم والتنسيق والجانب الإدارى والفني يكونوا على أعلى مستوى لأن الطموح الفوز بالبطولة وليس الوصول فقط .

وتابع ياسين، "على إيهاب جلال البعد عن المجاملات والعمل دون خوف ولا فرق بين الأهلي والزمالك ويجب تقديم مصلحة مصر على أى حسابات أخرى، وجميعنا خلف إيهاب جلال ويجب تهيأ الأجواء لمساندته، وأتمنى أن يكون عند حسن الظن ويشكل منتخبا كبيرا قادرا على حصد البطولات.

وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة موقف إيهاب جلال من الاستمرار على رأس الجهاز الفنى وتوقيع عقوده تدريب الفراعنة بشكل رسمى بعد توديعه بطولة الكونفدرالية مع بيراميدز، بعد السقوط أمام مازيمبى الكونغولى.

وشدد المصدر على أن إيهاب جلال سيتولى المسئولية الفنية للمنتخب، كاشفا أن الاتفاق مع إيهاب جلال تم بشكل رسمى ولا يجوز تغيير الموقف لمجرد خسارته مباراة أو بطولة، خاصة أن هناك قناعة كبيرة بقدراته التدريبية وأهليته لقيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة.