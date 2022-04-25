شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يطوى صفحة الكونفدرالية استعداداً للزمالك فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق النادي المصري صفحة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد وداع البطولة من الدور ربع النهائي على يد نهضة بركان المغربي، حيث فاز المصري فى ذهاب هذا الدور بنتيجة 2/1 بالإسكندرية، قبل أن يخسر فى مدينة بركان المغربية بهدف نظيف، ليتأهل الفريق المغربي لنصف النهائي بنتيجة المباراتين 2/2، بفارق الهدف الذى أحرزه خارج أرضه.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الزمالك الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري العام، ويحتل المصرى المركز السابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 19 نقطة بعدما فاز فى 4 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى.

ويستهدف الفريق البورسعيدي حجز مقعد بالمربع الذهبي ببطولة الدوري العام، لضمان العودة من جديد إلى كأس الكونفدرالية الأفريقية والمشاركة في النسخة المقبلة من البطولة.

وتعود بعثة النادي المصري اليوم، الاثنين، إلى القاهرة بعد مواجهة نهضة بركان المغربي في إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، خلال المباراة التي أقيمت على الملعب البلدي بمدينة بركان.

وضمت قائمة المصري التي سافرت إلى المغرب كلا من: ياسر حامد، فريد شوقي، أحمد الشيخ، أحمد شديد، إسلام صلاح، حسين رجب، عمرو مرعي، أحمد مسعود، أوستين أموتو، مصطفى سلطان، إيزي إيميكا، محمد جريندو، كريم العراقي، أحمد شوشة، محمد عنتر، حسن علي، هيثم العيوني، أحمد حمودي، عصام ثروت، زياد فرج، محمد شحاتة، أسامة الجزار.