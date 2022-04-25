شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لرفع الأثقال يؤدى تدريباته بالصالة المغطاة بسيتي كلوب الفيوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى منتخب مصر لرفع الأثقال تدريباته على الصالة المغطاة بنادي سيتى كلوب فرع الفيوم، لاسيما بعد عملية التطوير ورفع الكفاءة التى شهدتها الصالة من حيث التجديد وإجراءات الصيانة.

وشهدت الصالة المغطاة لرفع الأثقال بنادي سيتي كلوب فرع الفيوم عملية تطوير شاملة، من خلال تزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الخاصة لتدريبات رفع الأثقال، لتكون مؤهلة تماما لجميع البرامج التدريبية بجانب الإشراف الفنى على لاعبى رفع الأثقال.

يأتي ذلك فى إطار اهتمام أندية سيتى كلوب بتطوير لعبة رفع الأثقال وجذب أكبر عدد ممكن من الشباب لممارسة تلك اللعبة العريقة التى صنعت أبطال دوليين رفعت علم مصر فى شتى البطولات الدولية.

وباتت صالات وملاعب أندية سيتي كلوب "قبلة" الاتحادات الرياضية المختلفة لاستضافة المباريات الرسمية ،حيث استضافت صالة سيتى كلوب فرع بنها بنادى بنها الرياضى ، مؤخرا أول مباراة رسمية فى الكرة الطائرة بين فريقى نادى بنها الرياضى و نادى هليوليدو، كما استقبلت صالة نادى سيتى كلوب طنطا مباريات الدورة المجمعة الأولى والثانية للمنافسة على البقاء فى دورى المحترفين لكرة اليد، وتم الاتفاق على استقبال الصالة المغطاة بنادى سيتي كلوب شبين الكوم لجميع بطولات وسط وغرب الدلتا في الكاراتيه الموسم المقبل.

فيما استضافت ملاعب نادي سيتي كلوب أسوان ، فعاليات النسخة الثالثة من أوليمبياد المحافظات الحدودية " أسوان 2021" ، بمشاركة 18 ألف رياضي من 6 محافظات حدودية مصرية، هي شمال سيناء و جنوب سيناء والبحر الأحمر و أسوان والوادي الجديد ومرسى مطروح، واستضافت الملاعب منافسات في رياضات كرة القدم الخماسي و الكرة الطائرة و تنس الطاولة و الكاراتيه و ألعاب القوى و كرة يد وكرة السلة و السباحة والكرة الطائرة جلوس ورياضات أخرى جماعية وفردية.



الاثقال فى سيتى كلوب



صالة سيتى كلوب



تدريب الاثقال فى سيتى كلوب