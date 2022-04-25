شكرا لقرائتكم خبر عن وداع بيراميدز للكونفدرالية يزيد فرص انتقال رمضان صبحى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع فريق بيراميدز بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الخسارة من مازيمبى الكونغولى بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، باستاد نادى مازيمبي فى لوبومباشي فى إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

خروج بيراميدز من البطولة الأفريقية سيزيد من فرص انتقال رمضان صبحى صانع ألعاب الفريق السماوى لصفوف الزمالك، خاصة أن اللاعب كان يأمل فى التتويج ببطولة مع بيراميدز بعد الرحيل عن النادى الأهلى، الأمر الذى لم يتحقق منذ انتقاله لبيراميدز فى 7 سبتمبر 2020.

ويستغل الزمالك عدم نجاح بيراميدز فى التأهل لنصف النهائى ووداع البطولة فى تكثيف المفاوضات مع رمضان صبحى وإقناعه بالتنازل عن بعض المميزات التى يحصل عليها فى بيراميدز، مقابل الانتقال لصفوف الزمالك بداية من الموسم الجديد، وبدء طموح جديد مع القلعة البيضاء.

ودخل مسئولو نادى الزمالك فى مفاوضات جديدة مع رمضان صبحى، وكلفت الإدارة البيضاء بعض الوسطاء للتواصل مع رمضان للتأكد من رغبته فى الانضمام لصفوف الأبيض فى الفترة المقبلة، قبل الدخول فى مفاوضات رسمية مع إدارة نادى بيراميدز للتفاوض حول ضم اللاعب.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مفاوضات بين إدارتى الزمالك وبيراميدز حول اتمام صفقة رمضان صبحى، خاصة وإن الزمالك يرغب فى تعويض الجماهير بصفقات سوبر بعد موسم شهد إيقاف القيد لفترتين.