شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش القادمة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى تدريباته اليوم، الاثنين، باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة طلائع الجيش، وكان موسيمانى قد منح لاعبيه راحة 48 ساعة عقب العودة من المغرب.

ويرغب المارد الأحمر فى العودة لسكة الانتصارات المحلية بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة، متسلحاً بالدفعة المعنوية التى حصل عليها عقب التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال الأفريقى، وتخطى عقبة الرجاء المغربى وضرب موعداً مع وفاق سطيف الجزائرى

موعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش القادمة فى الدوري

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش فى التاسعة والنصف مساء الأربعاء باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلى فى جدول الدوري قبل مواجهة الطلائع

ويحتل فريق الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مباراة وخسر مثلها وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكهم 9.

الأهلى يطيح بالرجاء المغربى ووفاق سطيف يتخطى عقبة الترجى

واجتاز الأهلي عقبة الرجاء الرياضي المغربي بالتأهل على حسابه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز في القاهرة بهدفين مقابل هدف ثم التعادل في المغرب بهدف لكل فريق بينما بلغ وفاق سطيف الجزائري نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه 1-0 خارج ملعبه على الترجي التونسي في إياب دور الثمانية بعد تعادله سلبياً على ملعبه في مباراة الذهاب.