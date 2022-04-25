شكرا لقرائتكم خبر عن 40 لاعبا يمثلون الكاراتيه فى الدورى العالمى للشباب بقبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب الشباب للكاراتيه فى منافسات بطولة الدورى العالمى التى تقام فى ليماسول بقبرص فى الفترة من 25 أبريل إلى 2 مايو المقبل.

ويشارك الكاراتيه فى البطولة بقائمة تضم 40 لاعباً ولاعبة، مقسمين إلى 18 لاعبة، و22 لاعبا، ويرافقهم محمد سعد عضو المجلس كرئيس للبعثة فى البطولة، و6 حكام، و4 مدربين وإدارى، بالاضافة إلى طبيب.

وكان منتخب الكاراتيه شباب وناشئين قد أقاموا معسكرا مغلقا بالمركز الأولمبى استعدادا للدورى العالمى، وشهد حضور مجلس إدارة الاتحاد.

من ناحية أخرى، يستعد اتحاد الكاراتيه لاستضافة بطولة سيرياس A التى تقام بمصر خلال يونيو المقبل.