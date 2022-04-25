شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون مصريون على كراسى دولية (24).. هاني حمودة مؤسس نهضة الاسكواش بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت بعض الأسماء الرياضية المصرية، خلال السنوات الأخيرة، في انتزاع مناصب عالمية في الاتحاد الرياضية العالمية والقارية والإقليمية، بعد رحلة إدارية ناجحة بلغت ذروتها في الجلوس على أعلى الكراسي وإدارة أرفع المناصب بحكمة وكفاءة كبيرة، ما جعل أسماءهم تلمع فى هذه الاتحادات، وتساهم أيضا فى تطوير اللعبة بمصر وتساهم فى استضافة مصر للعديد من الأحداث الرياضية ما جعلها وجهة مفضلة للسياحة الرياضية في العالم.

بطل الحلقة الرابعة والعشرون من سلسلة رياضيون مصريون على كراسي دولية هو الراحل هانى حمودة، أحد الكوادر الإدارية البارزة داخل اتحاد الاسكواش والتى كانت تحظى بمكانة مميزة بين اللاعبين وأولياء الأمور.

وتواجد حمودة بعضوية الاتحاد المصري للاسكواش منذ عام 2008 ، كما تولى رئاسة الاتحاد الأفريقي للاسكواش منذ 2013، وودعنا متأثرا بإصابته بكورونا العام الماضي.

فاز حمودة بثقة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى الذين حمّلوه مسئولية تطوير اللعبة فى القارة السمراء فى السنوات المقبلة، وسعى جاهداً لنشر اللعبة فى أكبر عدد ممكن من البلدان، كما سعى لزيادة عدد الممارسين، قبل أن نفقده بسبب فيروس كورونا.

ساهم حمودة قبل وفاته في نشر الخبرات المصرية فى إفريقيا باعتبارها الدولة الأولى فى عالم الاسكواش حاليا، وذلك بمايدعم دور مصر الريادى فى القارة ويعزز من وجودها الحضارى بين أشقائها الأفارقة، وذلك من خلال تعظيم استفادة دول القارة من الخبرات المصرية سواء على مستوى المدربين أو اللاعبين من خلال إتاحة فرص الاحتكاك بين لاعبى ولاعبات مصر ونظرائهم فى الدول الأفريقية.