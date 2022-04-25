تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

واصل الأهلي المصري مؤخرا نجاحاته خلال موسمه المميز، بعدما حجز بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الرجاء المغربي.



وكان الأهلي تعادل مع الرجاء في عقر داره (الجمعة) بنتيجة 1-1 في إياب ربع نهائي دوري ابطال أفريقيا، ليتأهل إلى نصف النهائي مستفيدا من فوزه ذهابا 2-1، ويكمل مشواره نحو تحقيق اللقب الثالث على التوالي، والـ11 في تاريخه.

وبعد انتهاء مباراة الأهلي الأفريقية يعود الفريق من جديد إلى الدوري المصري، الذي يسعى لاسترداد لقبه الذي فقده الموسم الماضي لصالح غريمه الزمالك.

وستكون مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري أمام طلائع الجيش، في الجولة الـ16 من المسابقة، على ملعب السلام

تقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري مساء الأربعاء الموافق 27 أبريل/ نيسان الحالي، حيث تنطلق الساعة 9.30 بتوقيت القاهرة، 10.30 بتوقيت مكة المكرمة، 11.30 بتوقيت أبوظبي.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة من 12 مباراة، بفارق 5 نقاط خلف الزمالك المتصدر الذي خاض 3 مباريات أكثر.

تنقل مباريات الدوري المصري بشكل حصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، التي تقوم بنقل مباراة الأهلي وطلائع الجيش عبر قناة أون تايم سبورت 1.

جدول ترتيب الدوري المصري لموسم 2021-2022

الزمالك - 35 نقطة

الأهلي - 31 نقطة

بيراميدز - 29 نقطة

سموحة - 23 نقطة

فيوتشر - 22 نقطة

فاركو - 21 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 2021-2022

أحمد سيد زيزو - الزمالك - 9 أهداف

جوب مابولو - الاتحاد - 6 أهداف

مروان حمدي - سموحة - 6 أهداف

محمد هلال - البنك الأهلي - 6 أهداف